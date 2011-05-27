Трамп и "украинский вопрос", первая неделя правления нового президента США
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Совбез ООН призвал прекратить огонь на Донбассе

Парубий обратился с открытым письмом к парламентариям мира

Совбез ООН начал заседание по ситуации на востоке Украины

Рада призывает своих коллег из ОБСЕ усилить давление на Россию
Политика

Трамп и "украинский вопрос", первая неделя правления нового президента США

Раиса Полищук

Что же ждать от сближения США с Россией украинским властям?Что же ждать от сближения США с Россией украинским властям?

Гройсман посетит Израиль

Гройсман посетит Израиль

19:50

В рамках укрепления партнерства
Экономика

Тарифы на "коммуналку". Как изменится платежка украинцев в 2017 году

Раиса Полищук

Каждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услугиКаждый из нас получил первые в новом 2017 году платежки за коммунальные услуги

На развитие метро в Харькове выделят 320 миллионов гривен

На развитие метро в Харькове выделят 320 миллионов гривен

16:35

На строительство новых станций
Общество

Народні депутати – про політичну корупцію та інформаційну кампанію проти "АТБ"

Анастасія Хурма

Скандал набирає обертівСкандал набирає обертів

С начала суток двое военных погибли, шестеро получили ранения

С начала суток двое военных погибли, шестеро получили ранения

20:32

На Донбассе зафиксировали 36 обстрелов

МоржиFest: как отмечали Крещение в Киеве

Киев

В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

Украина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНРУкраина отмечает 98-ю годовщину объединения УНР и ЗУНР

Для реконструкции Бортнической станции аэрации дополнительно выделят 20 млн грн

Для реконструкции Бортнической станции аэрации дополнительно выделят 20 млн грн

18:30

Решение Киевгорсовета
Культура

ОгоЯкіЛюди за 29 січня

Ратушна показала майстер-класРатушна показала майстер-клас

Экс-невеста Шаляпина пострадала от рук врачей

Экс-невеста Шаляпина пострадала от рук врачей

11:02

Девушка пожаловалось на неправильно вставленные имланты
Футбол

ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира

Теперь на Мундиале будут играть 48 командТеперь на Мундиале будут играть 48 команд

Чей трансфер влетел в копеечку: Топ-10 самых дорогих футболистов

Чей трансфер влетел в копеечку: Топ-10 самых дорогих футболистов

14:48

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