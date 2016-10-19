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Обама ввел дополнительные санкции против России

Парубий заявил о существовании плана дестабилизации работы украинского парламента

СНБО ввел новые санкции против России

Украина передала ОРДЛО 15 человек
Политика

В шаге от безвиза: Рассчитывать ли Украине на "европодарок"?

Юлия Ракова

Процесс предоставления безвизового режима все время оттягиваютПроцесс предоставления безвизового режима все время оттягивают

МИД Греции официально подтвердил гибель своего посла в Бразилии

МИД Греции официально подтвердил гибель своего посла в Бразилии

12:18

В министерстве выразилили глубокую скорбь в связи с гибелью Амиридиса

Экономика

Рынок труда в Украине "поднимается из пепла"

Дуб Мария

Найти хорошую работу стало более чем реальноНайти хорошую работу стало более чем реально

За период санкций Россия уничтожила почти девять тысяч тонн продуктов

За период санкций Россия уничтожила почти девять тысяч тонн продуктов

06:00

Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения
Общество

Бешенные деньги сводят людей с ума

Евгений Пушевич

Занимательная история домработницы одного из богатейших людей в УкраинеЗанимательная история домработницы одного из богатейших людей в Украине

Что принесет людям год Огненного Петуха – гороскоп от Павла Глобы-2017

Что принесет людям год Огненного Петуха – гороскоп от Павла Глобы-2017

09:00

В 2017 году обязательно повезет каждому, кто будет трудиться не покладая рук

The Guardian показал самые необычные фото животных 2016 года - ФОТО

Киев

Как прошел UFW-2017: Революция моды и бессмертие красоты – ФОТО

Юлия Ракова

Грандиозное шоу подошло к своему завершениюГрандиозное шоу подошло к своему завершению

В Новом году столичные власти потратит на мусор десятки миллионов гривен

В Новом году столичные власти потратит на мусор десятки миллионов гривен

01:00

Власти также выделят 12 миллионов гривен на приобретение спецтехники
Культура

В Киеве состоялась премьера политической комедии "Слуга народа 2"

Состоялась звездная премьера долгожданного продолжения политической комедииСостоялась звездная премьера долгожданного продолжения политической комедии

Названы самые шокирующие наряды звезд в 2016 году - ФОТО

Названы самые шокирующие наряды звезд в 2016 году - ФОТО

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На первом месте оказалась Мадонна
Футбол

В штабе Фонсеки рассказали, как складывается атмосфера в "Шахтере"

Игор Дуляй поделился впечатлениямиИгор Дуляй поделился впечатлениями

"Барселона" предложила Срне контракт

18:20

Ждут решения хорвата
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Мы увидели этото фильм чуть раньше всех остальных
"ОгоЯкіЛюди!" з Іриною Ратушною. 25.12.2016. Слуга Народа-2
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