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Происходящие с недавних пор события в Запорожской области свидетельствуют об активизации в регионе криминалитета.
Вторая жена российского миллиардера Бориса Березовского, Галина обратилась в суд по бракоразводным делам в надежде отсудить у мужа четверть его состояния, которое некогда было оценено более чем в миллиард фунтов.